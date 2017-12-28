  • BIST 114.480
  • Altın 157,154
  • Dolar 3,7759
  • Euro 4,5116
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Suriye'den Erdoğan'a 'terörist' yanıtı

» »
Suriye'den Erdoğan'a 'terörist' yanıtı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı terörizmi desteklemekle suçladı. Şam'dan yapılan bu açıklama, Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'a "terörist" suçlaması yöneltmesinin ardından geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a "terörist" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı terörizmi desteklemekle suçladı.

Erdoğan'ın "Suriye'deki dökülen kanın asıl sorumlusu" olduğunu belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "her türlü terörist gruba sınırsız destek" sağlamakla suçladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da açıklamaya ilişkin bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı;

"Bakanlık, bir kez daha Erdoğan'ın Suriye'deki terörist gruplara sınırsız destek sağlayarak Suriye halkına yönelik işlediği suçlardan kendisini aklamak için ümitsiz bir çaba ile kamuoyunu yanıltığını aktardı. Bakanlık, Erdoğan'ın paranoyası ve geçmişe dair ilüzyonlarının eski imparatorluğun ortadan kalktığını, özgür dünyanın halklarının ulusal kararlarını kendisinin aldığını, egemenliğini koruduğunu ve Erdoğan'ın kendi işlerine karışmasına izin vermeyeceğini sözleyerek sözlerine son verdi."

Suriye'den gelen bu açıklamadan saatler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a yaptığı ziyaret sırasında Beşar Esad için "Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir" sözlerini sarf etmişti. Erdoğan ayrıca Suriye'de savaş sonrasında oluşturulacak düzende Esad'la hareket edilemeyeceğini belirtmişti.

Türkiye, Suriye'de altı yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaştan Esad yönetimini sorumlu tutan ülkeler arasında yer alıyor. Ankara, Rusya ve İran'ın desteklediği Beşar Esad'ın ülkenin yeni döneminde koltuğunu korumasına karşı çıkıyor.

Suriye'deki savaşa diplomatik çözüm çabaları ise sürüyor. Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde Kazakistan'ın başketi Astana'da tarafların bir araya getirildiği müzakereler yapılıyor.

Astana'daki görüşmelerin yanısıra Rusya, Soçi kentinde muhalifler ile rejim güçlerini buluşturacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kongrenin 20-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor. İslamcı Ahrar'uş Şam ve ABD destekli Mutasım Tugayı'nın aralarında yer aldığı Suriyeli muhalif gruplar kongrede yer almayacaklarını açıklamıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İsrail: Kudüs için en az on ülkeyle temastayız26 Aralık 2017 Salı 18:41
  • Guatemala, Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor25 Aralık 2017 Pazartesi 18:20
  • Kabil'de intihar saldırısı: En az 10 ölü25 Aralık 2017 Pazartesi 18:15
  • Yılın fotoğrafının kahramanı Suriyeli Zehra oldu25 Aralık 2017 Pazartesi 13:27
  • Kudüs’te gözaltına alınan Türkler serbest bırakıldı24 Aralık 2017 Pazar 17:22
  • İsrail üç Türk vatandaşını gözaltına aldı23 Aralık 2017 Cumartesi 19:16
  • Abbas: "ABD'nin önereceği hiçbir barış planını kabul etmeyeceğiz"22 Aralık 2017 Cuma 17:22
  • Netanyahu: BM'nin kararını reddediyor, Trump'a teşekkür ediyoruz22 Aralık 2017 Cuma 09:54
  • Yemen'de kolera vakaları 1 milyona ulaştı21 Aralık 2017 Perşembe 18:01
  • Kuzey Irak'ta koalisyon hükümeti dağılıyor20 Aralık 2017 Çarşamba 19:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti