Suriye'den Erdoğan'a 'terörist' yanıtı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı terörizmi desteklemekle suçladı. Şam'dan yapılan bu açıklama, Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'a "terörist" suçlaması yöneltmesinin ardından geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a "terörist" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı terörizmi desteklemekle suçladı.

Erdoğan'ın "Suriye'deki dökülen kanın asıl sorumlusu" olduğunu belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "her türlü terörist gruba sınırsız destek" sağlamakla suçladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da açıklamaya ilişkin bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı;

"Bakanlık, bir kez daha Erdoğan'ın Suriye'deki terörist gruplara sınırsız destek sağlayarak Suriye halkına yönelik işlediği suçlardan kendisini aklamak için ümitsiz bir çaba ile kamuoyunu yanıltığını aktardı. Bakanlık, Erdoğan'ın paranoyası ve geçmişe dair ilüzyonlarının eski imparatorluğun ortadan kalktığını, özgür dünyanın halklarının ulusal kararlarını kendisinin aldığını, egemenliğini koruduğunu ve Erdoğan'ın kendi işlerine karışmasına izin vermeyeceğini sözleyerek sözlerine son verdi."

Suriye'den gelen bu açıklamadan saatler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'a yaptığı ziyaret sırasında Beşar Esad için "Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir" sözlerini sarf etmişti. Erdoğan ayrıca Suriye'de savaş sonrasında oluşturulacak düzende Esad'la hareket edilemeyeceğini belirtmişti.

Türkiye, Suriye'de altı yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaştan Esad yönetimini sorumlu tutan ülkeler arasında yer alıyor. Ankara, Rusya ve İran'ın desteklediği Beşar Esad'ın ülkenin yeni döneminde koltuğunu korumasına karşı çıkıyor.

Suriye'deki savaşa diplomatik çözüm çabaları ise sürüyor. Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde Kazakistan'ın başketi Astana'da tarafların bir araya getirildiği müzakereler yapılıyor.

Astana'daki görüşmelerin yanısıra Rusya, Soçi kentinde muhalifler ile rejim güçlerini buluşturacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kongrenin 20-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor. İslamcı Ahrar'uş Şam ve ABD destekli Mutasım Tugayı'nın aralarında yer aldığı Suriyeli muhalif gruplar kongrede yer almayacaklarını açıklamıştı.