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Suriye'den İsrail'e fırlatılan füzenin imha edilişi turist kamerasında (video)

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İsrail, Golan tepeleri yakınlarından fırlatılan roketi etkisiz hale getirdiğini açıkladıktan kısa süre sonra Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu.
Suriye'den İsrail'e fırlatılan füzenin imha edilişi turist kamerasında (video)

İran'la İsrail arasındaki gerilim hızla tırmanırken işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kayak yapan İsrailli bir turist, kaskında bulunan kamera ile bu anları saniye saniye kaydetti.

İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi tarafından havada imha edilen füzeyi kaydeden kadın kayakçı, "İnanamıyorum, bu anı kaydettim." ifadelerini kullandı.

Pazar günü yaklaşık 2 bin 800 metre yükseklikteki Hermon Dağı'nda (Şeyh Dağı) kaydedilen görüntülerde Suriye'den fırlatılan karadan havaya füzenin imha edildiği görülüyor.

Bu arada Suriye devlet medyasına konuşan ordu yetkilileri, İsrail'in Suriye topraklarını yoğun bombardıman altına aldığını ancak atılan füzelerin büyük çoğunluğunun havada 'etkisiz hale getirildiğini' açıkladı.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları da Suriye'nin başkenti Şam'da gök yüzünde 1 saat boyunca büyük patlamaların olduğunu aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada "İran'ın Suriye'deki Kudüs Gücü hedeflerini vurmaya başladık. İsrail güçlerine ya da topraklarına yönelik bir saldırıya karşı Suriye'yi uyarıyoruz." denildi.

İsrail-Suriye gerilimi Şam'ın pazar günü İsrail füzelerine havada müdahale ettiğini açıklamasıyla yeniden tırmanmaya başladı. Tansiyonun bir kez daha yükseldiği Golan Tepelerinde İsrail'e ait bir kayak merkezi güvenlik nedeniyle kapatıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları doğrulamış ve kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Son birkaç yılda Suriye'deki İran hedeflerine yönelik yüzlerce saldırı gerçekleştirdik." demişti.

Öte yandan İsrail'in Suriye topraklarında düzenlediği saldırılar Moskova ile ilişkilerini de tehlikeye sokuyor. Geçtiğimiz aylarda İsrail füzelerini etkisiz hale getirmek için Suriye'nin fırlattığı roketler yanlışlıkla bir Rus savaş uçağını hedef almıştı. Rusya'nın Suriye'ye konuşlandırdığı S-300 hava savunma sistemleri de İsrail'in tepkisine neden oluyor.

 

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