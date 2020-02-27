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Suriye'den şehit haberleri var! Ankara'da acil durum, Beştepe'de toplantı

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Suriye'de şehit haberleri üzerine Ankara'da acil durum, Beştepe'de toplantı
Suriye'den şehit haberleri var! Ankara'da acil durum, Beştepe'de toplantı

Suriye’de Türk birliğinin Rus uçaklarıyla vurulduğu ve şehitler olduğu haberleri konusunda resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Beştepe’de acil toplantı yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurmaylarıyla değerlendirme yapmak üzere parti genel merkezine geçti.

Akşam saatlerinde Suriye İdlib'de Türk birliğin Rus uçaklarıyla vurulduğu ve çok sayıda şehit olduğu haberleri bölgeden yansımaya başladı. Sosyal medyaya da yansıyan iddialar gündemin ilk sırasına oturdu ancak konuyla ilgili resmî makamlardan ilerleyen saatlere kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı'nda bölgeden gelen ilk bilgiler konusunda değerlendirme yapıldı. Bakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, kuvvet komutanları ve güvenlik bürokrasisiyle acil toplantı yaptı ancak toplantıyla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı. 

CHP'de toplantı, vekiller Hatay'a gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı saatlerde yansıyan bilgileri değerlendirmek üzere parti genel merkezine geçti ve partideki kurmaylarıyla değerlendirme toplantısına başladı. CHP'li milletvekillerinin de saat 23.45 uçağıyla Hatay'a hareket ettiği öğrenildi.

Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda yaralı getirildi. Hastanelerin çevresinde güvenlik kordonu oluşturulurken, vatandaşlar da hastane çevresinde toplandı. Hatay'dan gelen fotoğraflarda hastanelerdeki teyakkuz hali net biçimde görüldü. Şehit ve yaralı sayısı konusunda aynı saatlerde sosyal medyaya çok sayıda iddia yansıdı.

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