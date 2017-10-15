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Suriye'den Türk ordusuna: Derhal çekilin

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Suriye'den Türk ordusuna: Derhal çekilin
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye hükümetinin İdlib'e askeri intikal başlatan Türkiye ordusundan derhal bölgeden çekilmesini talep ettiğini bildirdi.

SANA'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandığı habere göre, Şam yönetimi Türkiye'nin Suriye topraklarındaki ikinci askeri operasyonunu sert bir şekilde kınadı.

Söz konusu yetkili, Şam hükümetinin Türkiye'nin İdlib'deki intikalini 'Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bariz bir saldırı ve uluslararası hukuk ve ilkelerinin açık bir ihlali' olarak nitelediğini aktardı.

Türkiye'nin İdlib operasyonunu 'saldırı' olarak niteleyen Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, operasyonun Rusya, İran ve Türkiye'nin desteklediği Astana barış görüşmeleriyle bir ilgisi olmadığını ifade etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA üzerinden yapılan bu açıklama, Türkiye'nin İdlib'teki güvenli bölgelerin oluşturulması amacıyla başlattığı operasyonun ardından geldi.

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