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Suriye'den Türkiye ve ABD'ye "asker" uyarısı

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Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, ülkesindeki Türk ve Amerikan askerlerinin çekilmesi için çağrıda bulundu. Muallim, aksi takdirde "uluslararası hukukun izin verdiği tüm karşı önlemleri almaya hakları olduğunu" söyledi.
Suriye'den Türkiye ve ABD'ye "asker" uyarısı

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye ve ABD'ye çağrıda bulundu.

"ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı askeri varlığını sürdürüyor" diyen Muallim "Topraklarımızda, bizim iznimiz olmadan faaliyet gösteren tüm yabancı güçler işgalcidir ve derhal çekilmelidir" ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı, "Bunu reddederlerse, uluslararası hukukun izin verdiği tüm karşı önlemleri alma hakkımız var" diye ekledi.

Muallim, Türkiye ve ABD'yi "Suriye'nin toprakları içinde bir sözde 'güvenli bölge' oluşturmak için görüşmeler gerçekleştirip anlaşmalar yapma noktasına varacak kadar küstah" olarak tanımladı. Muallim, Suriye hükümetinin rızası olmadan yapılan ya da yapılacak tüm anlaşmaları reddettiklerini söyledi.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib konusunda da açıklamalarda bulunan Muallim, "terörist yuvası" olarak nitelediği bu bölgedeki "son teröristin kökünü kazıyana kadar, teröre karşı savaşı" sürdüreceklerini belirtti.

"Anayasa komitesine baskı yapılmamalı"

Suriye'de cephedeki çatışmalar devam ederken geçtiğimiz günlerde krizin siyasi çözümüne yönelik önemli bir adım da atıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de yeni anayasayı hazırlayacak komitenin kurulduğunu teyit etti. Guterres, hükümet ve muhaliflerden 50'şer kişinin de yer aldığı 150 kişilik komitenin ilk toplantısının 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını duyurdu.

BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında söz konusu komiteye de değinen Muallim, anayasanın hazırlanması sürecine hiçbir yabancı ülkenin müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Suriyeli bakan, hiçbir ön koşul olmaksızın çalışacak komiteye "mühlet ya da takvim baskısı" da yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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