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Suriye’den Türkiye’nin 1 milyon Suriyeliyi geri gönderme planına tepki

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Türkiye'deki iç siyasetin gündemini Suriyeli mülteciler oluştururken, Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme planına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi.
Suriye’den Türkiye’nin 1 milyon Suriyeliyi geri gönderme planına tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki “güvenli bölgelere” geri gönderme planını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayı başlarında, Ankara’nın bir milyon Suriyeli mülteciyi burada konut ve yerel altyapı inşa ederek ülkelerine dönmeye teşvik etmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Suriye devlet haber ajansı SANA’ya göre, Suriye makamları, bu plana onay vermedi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, ‘ Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, Erdoğan’ın ucuz açıklamalarını ve Suriye halkına yapılan oyunları reddediyor” ifadeleri kullanıldı. Suriye, diğer ülkelere Türkiye’yi finanse etmeme çağrısı yaptı.

‘ASIL AMAÇ SÖMÜRGECİLİK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının “Suriye’ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununu” açığa çıkardığını ileri süren Suriye Dışişleri Bakanlığı, “Asıl amaç sömürgecilik.” ifadelerinde bulundu

Türkiye, 2011 yılında Suriye’de patlak veren iç savaşın ardından en çok mülteci ağırlayan ülke konumuna gelirken, 3,6 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. 2016’dan bu yana yaklaşık 500 bin Suriyeli Türkiye-Suriye sınırındaki “güvenli bölgelere” geri döndü.

Bunlar Ankara destekli gruplar tarafından kontrol ediliyor. Alanlar, savaş nedeniyle yerlerinden edilen Suriyelilerin Türkiye topraklarına geçmesini engellemek ve halihazırda yapmış olan diğerlerini geri göndermesine izin vermek için tasarlandı.

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