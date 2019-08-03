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Suriye’den Türkiye’ye: Sabrımız sınırsız değil

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Suriye yönetimi Ankara'yı İdlib mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırarak dün gece yarısı yürürlüğe giren ateşkesin başarısının Türkiye’ye bağlı olacağını açıkladı.
Suriye’den Türkiye’ye: Sabrımız sınırsız değil

Suriye yönetimi, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde dün gece yarısı itibarıyla başlayan ateşkesin başarısının Türkiye'ye bağlı olduğunu bildirdi. Astana barış süreci çerçevesinde Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenen ve garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın yanı sıra Suriye yönetiminin de katıldığı toplantıda İdlib'deki gelişmeler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Suriye heyeti başkanı ve başmüzakereci Beşar Caferi, İdlib'deki Türk askeri varlığını sert dille eleştirerek Suriye'nin dün ilan ettiği ateşkesin "Türkiye'nin niyetlerini ortaya çıkaracak bir test" olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye baskı" çağrısı

Türkiye ile Rusya arasında 2018 sonbaharında varılan İdlib mutabakatına işaret eden Caferi, Rusya ve İran'ı, "Türkiye'nin mutabakatın gereklerini yerine getirmesi için baskı uygulamak suretiyle sorumluluklarını yerine getirmeye" çağırdı. Caferi, ateşkesin Türkiye'nin Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde "teröristleri ağır ve orta ölçekli silahlardan arındırmasınabağlı olduğunu vurguladı.

"Sabrımızın sınırı var"

Bölgedeki militan grupların İdlib'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerden Şam kontrolündeki bölgelere topçu ateşi açtığı suçlamasında bulunan Caferi, "Her ne kadar sabırlıysak da bu sefer sabrımızın bir sınırı olacak. Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi için sonsuza dek beklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de devlete bağlı SANA haber ajansı, dün geçtiği haberde Suriye rejiminin Türkiye ile Rusya arasında geçen yıl varılan mutabakata uyulması koşuluyla ateşkese razı olacağını bildirmiş, Rusya bu açıklamayı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Radikal İslamcılardan ilk tepki

İdlib vilayetinin büyük bölümünü kontrolü altında bulunduran ve El Kaide ile bağlantısı bulunan Heyet Tahrir-Şam (HTŞ) örgütü, Suriye'nin ateşkes ilanına ilk tepkisini Cuma günü verdi. Örgütten yapılan açıklamada, HTŞ kontrolündeki kuzey bölgelerindeki kent ve kasabalara yönelik herhangi bir saldırı ya da bombardımanın ateşkesi geçersiz hâle getireceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada HTŞ'nin İdlib'deki herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ateşkesin yürürlüğe girmesi sonrası Cuma günü yaptığı açıklamada Suriye rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarının durduğunu teyit etmişti.

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