  • BIST 1.412,270
  • Altın 504,93
  • Dolar 8,9380
  • Euro 10,3250
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Suriye’den üstü kapalı Türkiye açıklaması

» »
İnsanlık dramının yaşandığı Suriye’nin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye’nin al-Watan isimli gazetesine açıklamalarda bulundu.
Suriye’den üstü kapalı Türkiye açıklaması

İnsanlık dramının yaşandığı Suriye’nin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye’nin al-Watan isimli gazetesine açıklamalarda bulundu.

Suriye lideri Beşar Esad’ın bir süre önce Moskova’ya yaptığı ziyareti değerlendiren Mikdad, “Esad’ın gerçekleştirdiği en iyi temaslardan biriydi” dedi. Mikdad, “Müttefikimiz Rusya ile terörle mücadele konusundaki ortak hedeflerimizde hiçbir anlaşmazlık yok” dedi.

Mikdad, Türkiye’nin güçlerini ülkeden çekmesi gerektiğini söylerken, “Ankara, Suriye topraklarından çekilmeli ve Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini garanti edecek bir çözümü desteklemeli” dedi. Öte yandan Mikdad, ABD’nin de Suriye’den çekilmesi gerektiğini dile getirerek, “ABD’lilerin ülkemizi terk etmesi için ikna edecek çok yöntemimiz var ama benim tavsiyem hiçbir zaiyat vermeden ülkeden ayrılmaları” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Husilerden Kral Abdullah Havalimanı’na İHA’lı saldırı: 10 yaralı09 Ekim 2021 Cumartesi 11:46
  • İran'da 5 büyüklüğünde deprem09 Ekim 2021 Cumartesi 11:10
  • İsrail, Suriye’deki T-4 Hava Üssü’nü hedef aldı09 Ekim 2021 Cumartesi 10:12
  • Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalar nedeniyle geçen ay 10 bin kişi yerinden oldu08 Ekim 2021 Cuma 13:01
  • Lübnan'daki yakıt krizi bisiklet tercih edenlerin sayısını artırdı06 Ekim 2021 Çarşamba 15:29
  • İsrail, ABD'den İran'a "acı verici" yaptırım uygulamasını istiyor05 Ekim 2021 Salı 15:10
  • Aden'deki çatışmalar BAE destekli güçler arasındaki bölünmelerin boyutunu gözler önüne serdi05 Ekim 2021 Salı 11:22
  • Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İran'ın iddialarını yalanladı04 Ekim 2021 Pazartesi 14:02
  • Libya: Yabancı savaşçılar ayrılmaya başladı04 Ekim 2021 Pazartesi 10:47
  • İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem04 Ekim 2021 Pazartesi 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti