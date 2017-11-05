Suriyeli askerler, Deyr ez Zor’da IŞİD’den kalan kimyasal silahlar buldu

IŞİD’den bir önceki gün geri alınan Deyr ez Zor kentini denetleyen Suriye askerlerin, içerisinde kimyasal maddeler bulunan patlayıcılar yer alan bir araç buldukları belirtildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Suriye ordusunun IŞİD’den geri alıp zafer ilan ettiği Deyr ez Zor’da iki büyük silah deposu ve patlayıcı yüklenmiş bir araç bulundu.

Patlayıcılardan birinin üzerinde, sadece laboratuvarlarda kullanılabileceği belirtilen kimyasal maddeler içerdiğine ilişkin bir işaretin yer aldığı aktarılırken, silah depolarındaysa, bazıları ABD yapımı olan bir dizi otomatik tüfek, keşkin nişancı silahı, bombaatar, gece görüşü gözlükleri ve insansız hava araçlarının bulunduğu belirtildi.

IŞİD, Deyr ez Zor vilayetinin topraklarının büyük bir bölümünü ve bölgedeki petrol kuyularını 2014 ortalarında ele geçirmiş, 2015 başlarındaysa kent merkezinin yarıdan fazlasını denetimi altına almıştı.

Rusya’nın havadan verdiği destekle buradaki IŞİD kuşatmasını kıran Suriye ordusu, geçen cuma kentin tamamının geri alındığını ilan etmişti.

MAYIN TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kentin IŞİD'den geri alınmasının ardından şehirde bir ofis açan Rus ateşkes izleme merkezi görevlileri, burada mayın temizleme çalışmalarına başladı.

IŞİD'in, Suriye’de kontrol ettiği son büyük kent olan Deyr ez Zor’un denetimini kaybetmesi, örgüt için büyük bir darbe olmuştu. Fırat Nehri’nin batı kıyısında bulunan ve üzerinde pek çok petrol yataklarının yer aldığı Deyr ez Zor, ülkenin, petrol üretim merkezini teşkil etmesinden ötürü, doğu kesimlerindeki en önemli kent sayılıyor.