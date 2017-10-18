Suriyeli general, mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti

Deyr ez Zor'da Suriye ordusu tümgenerali İssam Zahreddin, aracının IŞİD militanlarınca yerleştirilen mayına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Al Masdar (AMN) sitesi, olay yaşandığı esnada Zahreddin'in Sakr adasında özel bir operasyonda olduğunu kaydetti.
AMN'nin aktardığına göre 1961 yılında El Suveyde'de doğan Zahreddin, cumhuriyet muhafızlarının 104. Tugay'ının başındaydı.
Rusya'nın da desteğiyle Suriye ordusu, 5 Eylül'de Deyr ez Zor'daki 3 yıllık kuşatmayı kırmıştı.
Böylece Palmira ile Deyr ez Zor arasındaki yol insani yardım konvoyları için kullanılabilir hale gelmişti.
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