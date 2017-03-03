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Suriyeli Kürtler: Rusya ile anlaştık, Menbiç'teki bazı yerler orduya devredilecek

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Suriyeli Kürtler: Rusya ile anlaştık, Menbiç'teki bazı yerler orduya devredilecek
Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinde bulunan Menbic Askeri Konseyi, Rusya ile ittifak kurulduğunu ve bu kapsamda yönetimi altındaki bazı köylerin hükümete bırakıldığını açıkladı.

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, "Menbiç'in batısındaki bazı köylerin, Suriye devletinin kontrolü altındaki topraklarda faal olan güçlere devredilmesi konusunda Rusya ile bir anlaşmaya vardık" denildi.

Suriyeli Kürtlere ait olan Havar Haber Ajansı'na göre, açıklamada Rusya ile varılan anlaşmanın "tamamen sivillerin korunması, köylerin yıkımının engellenmesi ve Menbiç kasabasının savunmasını" amaçladığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ile vardığımız anlaşmaya göre, Suriye devletine ait güçler, bu köylerde konuşlanacak ve bizim ile Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan gruplar arasında bir hat oluşturacak" denildi.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri alınmasının ardından Menbiç'e ilerlemeyi planlıyor.

Ağustos ayında başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Cerablus'un ardından El Bab da IŞİD'den geri alındı ve şu ana kadar en az 69 Türk askeri yaşamını yitirdi.

Kürt Savunma Birlikleri (YPG), Ağustos ayında Menbic kasabasını IŞİD'in elinden almış ancak üç ay sonra yerel Arap halkın temsilcilerinin de bulunduğu Menbic Askeri Konseyi'ni kurarak, Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmişti.

Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir yıldan fazla bir sürenin geçmiş olmasına rağmen Kürt güçlerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmediğini söyledi. Çavuşoğlu, YPG'nin "bir an önce" Menbic'ten ayrılması gerektiğini sözlerine ekledi.

 
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