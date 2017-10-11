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Suriyeli Kürtler, Şam'la müzakere masasına oturmayı kabul etti

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Suriyeli Kürtler, Şam'la müzakere masasına oturmayı kabul etti
Kuzey Suriye Demokrat Federal Sistemi'ndeki Cezire Kantonu Dış İşleri Eş Bakanı Abdülkerim Umar, Suriyeli Kürtlerin Şam'la müzakere masasına oturmayı kabul ettiğini açıkladı.

Sputnik'e verdiği demeçte, IŞİD'le mücadele sona erdikten sonra Suriyeli Kürtlerle özerklik konusunu istişare etmeye hazır olduklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in sözlerine yanıt veren Umar, "Bu açıklamaları olumlu ve gecikmiş buluyoruz. Bu adım, bir temel teşkil edebilir. Ülkedeki krizin çözüme kavuşturulması konusunda Şam'la diyaloğa açığız" dedi.

'ŞAM, SURİYE'NİN GELECEĞİNİ KONUŞMAYA HAZIR DEĞİLDİ'

Daha önce Rusya'nın aracılığıyla Şam'la birkaç görüşme yaptıklarını ancak o dönemlerde Şam'ın ülkenin geleceğini istişare etmeye hazır olmadığını kaydeden Umar, "Uluslararası garanti sunulması ve Rusya'nın aracılık yapması halinde müzakereleri sürdürmeye ve sonlandırmaya hazırız" diye konuştu.

'KÜRT SORUNU, YENİ SURİYE İNŞA EDİLEREK ÇÖZÜLEBİLİR'

Öte yandan Suriye'deki tarihi Kürt sorununun Suriye krizinin kapsamlı çözümü çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Umar şöyle devam etti: "Kürt sorunu, tüm bileşenleriyle birlikte yeni Suriye inşa edilmesi yoluyla çözülebilir."

ESAD, BAĞIMSIZ FEDERAL SİSTEME KARŞI

Suriye'nin kuzeyinde etkili olan Kürt gruplar, bölgede kendi özerk yönetimlerini oluşturdular ancak Suriye devletinden bağımsızlık istemediklerini söylüyorlar.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürtlerin Suriye'nin bazı bölgelerinde hakimiyet kurmalarına razı olurken Kürtlerin istediği merkezi yönetimden bağımsız federal sisteme karşı çıkıyor.

Esad, Kürtlerin oluşturduğu yerel yönetim konseylerini 'geçici yapılar' olarak nitelendiriyor.

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