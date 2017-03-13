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Suriyeli Kürtlere, Rakka karşılığında siyasi destek vaat edildi

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Suriyeli Kürtlere, Rakka karşılığında siyasi destek vaat edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Kürt grupların Rakka operasyonuna katılmasının, bu gruplara Suriye'de çözümün ardından siyasi destek vaat edildiği anlamına geldiğini öne sürdü.

İzvestiya gazetesine konuşan kaynak, YPG'nin de yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) ABD öncülüğündeki koalisyonla beraber Rakka operasyonuna katılacak olmasını yorumladı.

'KÜRTLERİN RAKKA'YA İHTİYACI YOK'Rus Dışişleri'nden kaynak, şunları kaydetti: "Kürtlerin Rakka'ya çekilmesi ve kontrol ettikleri toprakların Kürdistan sınırları dışına genişlemesi, dış nüfuzun bir kanıtıdır. Zira, Kürtlerin Rakka'yı almak gibi bir ihtiyacı yok. Onları her şeyden önce Kürdistan sınırları içindeki topraklar ilgilendiriyor. Dolayısıyla yaşanan gelişme, Kürtlere Suriye'nin geleceğinde garanti verildiğini kanıtlıyor."

 

'KÜRTLERE DESTEK, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT EDEBİLİR'

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkileri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Klimov'a göre ise, ABD'nin Kürtlere verdiği destek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edebilir.

ABD'nin 'Kürt kartını etkili biçimde oynadığını' ifade eden Klimov, "Washington, bölgedeki pozisyonunu aktif olarak güçlendiriyor. Bu durumda, Suriye'nin bölünmesi konusu gündeme geliyor. Zira, tek bir etnik gruba odaklanmak, negatif sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

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