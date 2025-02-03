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Suriyeli şahsı arabanın bagajında KKTC'ye geçirirken yakalandı!

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M.E, Suriyeli bir şahsı aracının bagajında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçirdiği gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Suriyeli şahsı arabanın bagajında KKTC'ye geçirirken yakalandı!

Polis memuru Süleyman Manaş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23:41'de Lefkoşa'da Metehan sınır kapısında GKRY'de sakin M.E'nin yönetiminde bulunan MZT 599 plakalı araç ile GKRY'den KKTC'ye giriş yaptığı esnada yanında yolcu olarak bulunan M.R'yi bagajında gizleyerek işlem yaptırmadan KKTC'ye giriş yapmasını sağlayarak Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiğini söyledi.

Polis, M.R'nin  28 Ocak 2025 tarihinde Ercan Havaalanı’dan çıkış yapacağı esnada tutuklandığını ve 29 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildiğini anımsattı. Polis memuru, M.E'nin ise 30 Ocak 2025 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye geçmeye çalışırken tutuklandığını, 31 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul etmeyip, M.R'yi KKTC’ye geçirmediğini, kuzeyde otostop çekerken aracına aldığını iddia ettiğini, alınan 3 günlük ek süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini belirtti. 

Polis, zanlının söylemiş olduğu bölgede yapılan birden çok kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Gazeteci Hasan Tahsin caddesi üzerinde herhangi bir yerde durmadan devam ederek Sülkem Simit Evi karşısından ara sokağa dönüş yaptığını, yine aynı araçla 4-5 dakika sonra girdiği sokaktan çıkarak geldiği istikamete doğru geri gittiğini ve Mobese kameralarında M.R'nin yanında olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis, zanlının vermiş olduğu beyanın doğru olmadığının teyit edilerek, M.R'yi KKTC'ye arabasının bagaj bölümünde getirdiğinin aşikar olduğunu, zaten M.R'nin de ifadesinde arabanın bagajında kuzeye geçtiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının güneyde yaşadığını, KKTC’de yasal statüsü bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 25 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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