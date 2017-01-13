Suriyeli sığınmacıya tekme atan Macar gazeteciye üç yıl hapis cezası

Macaristan’da kucağında oğluyla polisten kaçmaya çalışan bir sığınmacı babayı, çelme atarak yere düşüren kameraman Petra Laszlo, çıkarıldığı mahkemece suçlu bulunup üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Macaristan’da kucağında oğluyla polisten kaçmaya çalışan bir sığınmacı babayı, çelme atarak yere düşüren kameraman Petra Laszlo, “Çok korktum. Bana saldırılıyor sandım bir an kendimi kaybettim” sözleriyle kendini savunmuştu.

N1TV kanalı, bu olay üzerine Laszlo’nun işine son vermişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre aldığı ölüm tehditleri nedeniyle mahkeme, Laszlo’nun ifadesine özel bir odaya alınan kameramanla kapalı devre iletişim kurularak aldı.

Macar gazeteci, savunmasında, maksadının kötü olmadığını, kendini korumak istediğini; olaydan sonra ise işten atılıp ölüm tehditleri aldığını söyledi. Mahkeme, gazetecinin davranışını ‘toplumsal normlara aykırı’ bularak ‘kendini korumaya çalıştığı’ yönündeki savunmasını kabul etmedi.

Ceza askıya alındı

Laszlo, sığınmacılara karşı şiddete başvurmaktan üç yıl hapis cezası aldı. Gazetecinin cezası üç yıl boyunca askıya alındı. Eğer Laszlo, üç yıl içinde benzer bir suç işlemezse cezası iptal olacak.