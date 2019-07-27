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Suriyeliler için yapılan Saraçhane'deki eylemde arbede çıktı

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ÖZGÜRDER, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği'nin, İstanbul Valiliğinin kentte kayıtlı olmayan Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi kararını protesto etmek amacıyla Saraçhane'de yaptığı yaptığı eylem sırasında arbede çıktı.
Suriyeliler için yapılan Saraçhane'deki eylemde arbede çıktı

Göçmen derneklerinin açıklama yaptığı yere gelen bir grup eylemi protesto etti. “Ne mutlu Türküm diyene” sloganları atan gruba, eylem yapanlar da “Muhacirler Allah’ın emanetidir” sloganlarıyla karşılık verdi. Basın açıklamasının ardından eylemcilere saldırı girişiminde bulunanlara biber gazı kullanan polisler 2 kişiyi gözaltına aldı.

Göçmen dernekleri, İstanbul Valiliğinin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından "Suriyeli muhacirlere yönelik sürgün politikalarını protesto ediyoruz" başlığıyla eylem yapma kararı almıştı. ÖZGÜRDER, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği başta olmak üzere göçmen derneklerinin düzenlediği eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı ve bir açıklama yapıldı. Derneklerin protesto eyleminde basın açıklaması yapıldığı sırada bir grup "Ne Mutlu Türküm Diyene" şeklinde slogan atarak eylem yapan kişilerin üzerine yürüdü. Polisin araya girdiği arbedede iki grup arasına güvenlik önlemi alındı. Açıklama yapmak isteyenlere tepki gösteren grup ise Saraçhane parkından dışarıya götürüldü.

Derneklerin basın açıklamasını okuduğu sırada eyleme katılanların ellerindeki Arapça yazılı bayrakları toplamaya çalışan bir sivil polis, grubun arasında kaldı.

Gergin bir şekilde devam eden eylem sık sık protestolarla ve dışarıdan gelen müdahalelerle bölündü. Eyleme katılanlar, kendilerinin alana kimlik kontrolü ve arama sonrası alındığını belirterek provokasyon yaşanmasına tepki gösterdi ve polisin yeteri kadar önlem almadığını savundu.

‘Mültecileri başka illere göndermek sosyal barışa hizmet etmez’

Açıklamada konuşan ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya, Suriyelilere yönelik ırkçı söylemleri eleştirdi. Kaya, “Almanya’da binlerle ifade edilen ırkçı çetelere karşı on binler, yüz binler sokaklara çıkıp bunlara meydan vermiyor. Irkçı tezi savunan insanlara karşı Almanya’da, Avusturya’da, Hollanda’da insan haklarından yana olan, adaleti savunan, mültecileri mazlum insanlar olarak görüp sahip çıkan kitleler, sokaklarda ırkçılara nefes aldırmıyor” dedi.

Başka şehirlerde kaydı olan Suriyelilerin İstanbul’dan gönderilmesi kararına tepki gösteren Kaya, “Bu insanların içinde 3-5 tane kriminal kişi varsa bunları ayrıştırabilirsiniz. Ama ailesiyle geçinmeye çalışan insanları, ne iş yapacağı belli olmaksızın başka illere göndermek adalet değildir, sosyal barışa hizmet etmez” diye konuştu.

 

Açıklamanın ardından saldırgan grubun eylemcilere yeniden saldırı girişiminde bulunması üzerine polisler biber gazı kullandı ve 2 kişi gözaltına alındı.

 

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