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Suriyelilere ‘ülkenize dönün’ çağrısı

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ayrıca, yabancı askerlerin, savaşın harap ettiği ülkesinden çekilmesi çağrısında bulunarak, askerlerin er ya da geç Suriye’den çıkmak zorunda kalacağını söyledi.
Suriyelilere ‘ülkenize dönün’ çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ayrıca, yabancı askerlerin, savaşın harap ettiği ülkesinden çekilmesi çağrısında bulunarak, askerlerin er ya da geç Suriye’den çıkmak zorunda kalacağını söyledi.

Euronews’ta yer alan habere göre Mikdad, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na yaptığı konuşmada, “Suriye’nin kapılarının tüm mültecilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmeleri için ardına kadar açık olduğunu açıkça belirttik” dedi.

Batılı ülkelerin Suriyelilerin durumundan istifade ettiğini iddia eden Mikdad, “Bazıları, insani amaçlarla veya Suriyelilerin çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir gündeme hizmet etmek için onların acılarından yararlanmaya devam ediyor” dedi.

Ancak bu ayın başında Uluslararası Af Örgütü yayınladığı bir raporda, ülkeye dönen çok sayıda Suriyeli mültecinin, tutuklandığına, ortadan kaybolduğunu ve işkenceye maruz kaldığına aktardı.

Geçtiğimiz hafta Faysal Mikdad, Şam’ın Türkiye’nin Suriye’deki varlığını bir işgal eylemi olarak gördüğünü ve Ankara’nın güçlerini derhal geri çekmesini istediğini söylemişti.

Son birkaç hafta içinde hükümet birliklerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib, Suriyeli muhaliflerin son büyük kalesi olmaya devam ediyor.

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