Suriye'nin en büyük üçüncü kenti Humus'ta tahliye operasyonu

Suriye'de en büyük üçüncü kenti Humus'ta geçen hafta başlayan, muhaliflerin elindeki son mahalleden tahliyede ikinci aşamaya geçildi.

Humus'un El-Vaer mahallesinden tahliye edileceklerin sayısı yaklaşık 15 bin. Tahliye edilenler ise muhalifler ve aileleri.

Bu kişilerin çoğunun Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus kentine gitmeleri öngörülüyor.

Bölgedeki BBC muhabirleri yaşlıların, yaralıların, küçük çocukların ve hafif silahlar taşıyan muhaliflerin otobüslere bindirilerek El Vaer ilçesinin dışına taşındığını bildirdi.

Tahliye, Suriye hükümetinin en büyük müttefiki Rusya'nın desteklediği anlaşmanın bir parçasıydı.

Muhalifler El-Vaer'den ayrılınca Suriye ordusu Humus'ta kontrolü tamamen sağlamış olacak.

Muhalifler 'devrimin başkenti' diyordu

Suriyeli muhalifler Humus'u "devrimin başkenti" olarak nitelendiriyordu.

Muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, tahliyenin en büyük aşamasının bu hafta tamamlanacağını bildirdi.

Suriye yönetimi, son bir yıl içinde artırdığı saldrııların ardından muhaliflerin elindeki bölgeleri tahliye anlaşmalarıyla geri alıyor.