Suriye’nin kuzeyinde protestocular, ‘güvenlik krizi’ nedeniyle Türkiye’ye çağrı yaptı

Suriye'de Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki Halep'in doğusunda yer alan El Bab kentinde protesto gösterileri yeniden patlak verdi.

İngiltere merkezli Asharq Al-Awsat gazetesinin haberine göre kentte güvenlik durumunun giderek kötüye gittiğini ve neredeyse her gün suikast ve saldırı düzenlendiğini belirten Suriyeliler, Türkiye'ye ve bölgede kontrolü elinde bulunduran muhaliflere güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yaptı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığı bilgilere göre, El Bab'da önceki gün sokağa dökülen göstericiler güvenlik güçlerinin kentteki sivil halkı koruyamadığını, bölgede kaos ortamının giderek büyüdüğünü söyleyerek Türkiye'ye seslendi. Kentte hafta sonu artan cinayetleri protesto amacıyla genel grev de düzenlendiği bildirildi.

Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgede rakip silahlı gruplar arasında çatışmaların da hızla artması dikkat çekiyor. Silahlı saldırıların yanı sıra hırsızlık ve yağma vakalarının da arttığına dikkat çeken bölgeden kaynaklar, El Bab ve komşu kentlerde ciddi bir güvenlik krizi yaşandığını ve halk arasında öfkenin büyüdüğünü söylüyor.

Suriye’nin kuzeyinde ÖSO denetimindeki bazı bölgeler, ağustos ayında da Türkiye karşıtı eylemlere sahne olmuştu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi söyledik” şeklindeki sözlerini protesto eden Suriyeliler, Türkiye karşıtı sloganlarla yürüyüşler düzenlemişti.