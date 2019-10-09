Suriye’nin kuzeyine harekât başladı! Dolar/TL ne kadar oldu? (09.10.2019)

Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör gruplarına yönelik operasyon resmen başladı. Operasyon beklendiği için dolar ilk etapta Barış Pınarı Harekâtı sonrası önemli bir tepki göstermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla konuşmadan önce dolar/TL 5.70 civarındaydı. Operasyon beklentileriyle dolar/TL 5.85'e kadar dayanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu telefonla görüşmesinden önce dolar/TL 5.70 seviyesinin hemen altında işlem görüyordu. İlerleyen günlerde Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali vermesiyle birlikte dolar/TL’de yükseliş başlamıştı.

Ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından dün 5.8465’e yükselen dolar/TL, öğleden sonra Trump’ın iki ülke ilişkilerini savunan açıklamaları ile geriledi ancak düşüş kalıcı olmadı. Uzmanlara göre dolar/TL bugün başlayan Suriye operasyonunun öncesinden belli olduğu gerekçesiyle Barış Pınarı Harekâtı’na ilk etapta kayda değer bir tepki vermedi.

DOLARDA SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 17.27 itibarıyla 5.8587/5.8816 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Jeopolitik gelişmelere oldukça duyarlı olan dolar/TL’de haber akışına bağlı olarak dalgalanmaların sürmesi bekleniyor.

Trump, Suriye’ye operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının çok abartılması durumunda Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin üzerinden daha 24 saat geçmeden attığı bir tweet ile Türkiye’nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu söyledi.

Ancak sonrasında yine attığı tweet ile Türkiye’nin zaruri olmayan bir çatışmaya girmesinin ekonomisi ve son derece kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etki yaratacağını söyledi.

Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye gideceğini belirtti.