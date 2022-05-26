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Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon olacak mı?

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Suriye’nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyon, NATO’nun genişleme süreci,Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer güvenlik konuları.
Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon olacak mı?

Suriye’nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyon, NATO’nun genişleme süreci,
Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer güvenlik konuları.

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık bir aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Sınır ötesi operasyon olacak mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

Toplantıda ağırlıklı olarak Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon için kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Erdoğan’dan operasyon sinyali

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin kuzeyine harekat sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti.

Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları ele alınacak

MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO adımı

Toplantının bir diğer gündemi İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu olacak. Bu konuda hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü diplomatik temaslar konuşulacak. Türkiye’nin kırmızı çizgileri doğrultusunda izlenecek yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Rusya-Ukrayna savaşı ile Irak, Libya, Kafkasya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak. 

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