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Suriye'ye İsrail'den füze saldırısı

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Suriye devlet medyası ülkenin güneyine İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Suriye'ye İsrail'den füze saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA ülkenin güneyindeki Tal el Hara bölgesine İsrail'den füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırının Suriye ordusu ve Hizbullah mevzilerini hedef aldığını açıkladı. Gözlemevi saldırıda can kaybı olduğunu açıkladı ancak hayatını kaybedenlere dair bir sayı verilmedi. Kurum Suriye uçaksavar füzelerinin birçok füzeyi etkisiz hale getirdiğini ancak birçok İsrail füzesinin buna rağmen hedeflerini vurduğu kaydedildi. Saldırının Tel el Hara'nın yanı sıra Suriye'deki iki bölgeyi daha hedef aldığı belirtiliyor. Hedeflerin İsrail işgali altında Golan Tepeleri'ne yakın bir konumda bulunduğu ifade ediliyor.

Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana İsrail Suriye'ye çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Saldırılar Suriye ordusu ile müttefiki İran ve Hizbullah'ın mevzilerini hedef alıyor. İsrail saldırılarını kendini savunma hakkı ile gerekçelendiriyor.

Haziran ayı ortasında da Tel el Hara bölgesi İsrail hava saldırılarının hedefi olmuştu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bölgede Hizbullah'ın radar inşa ettiğini, Suriye rejim birliklerinin de bölgeye uçaksavar füzeleri konuşlandırdığını açıkladı.

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