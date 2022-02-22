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Surlar Tehlike Altında

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "surlar büyük tehlike altındadır. Bu nedenle, ciddi önlemlerin alınması kaçınılmazdır" dedi
Surlar Tehlike Altında

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Cephane Burcu’nun Kuğulu Park’a bakan bölümündeki surlarda meydana gelen çökme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu Cephane Burcu’nun Kuğulu Park’a bakan bölümündeki surlarda bir çökme meydana gelmiştir.  

Uzmanlarımızın çökme olayının hemen akabinde yerinde yaptıkları ilk tespitlere göre, içerisinde bulunduğumuz yılın çok yağışlı geçmesi sebebiyle artan nem miktarı surlara zarar vermiş ve maalesef bu yıkılma meydana gelmiştir.

Olayın meydana gelmesinin hemen ardından Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nden uzmanlar yıkılan yerde incelemelerine başlamıştır. 

 

Buna ilave olarak, yıkılan yerin doğrudan insanlarımızın yoğun uğrak yeri olan Kuğulu Park’la bağlantılı olması ve insan hayatına tehlike arz eden bir durum teşkil etmesi nedeniyle Lefkoşa Türk Belediyesi’yle doğrudan temas kurularak ihtiyaç duyulan güvenlik önlemlerinin alınması amacıyla çalışma başlatılmıştır

Bu üzücü olay ayrıca, tarihi surlar üzerinde bulunan binalar, ağaçlar ve bitkiler gibi surlara zarar veren unsurların değerlendirilip, bu durumun yeniden tekrarlanmaması için önlemler alınması gündeme gelmiştir.     

Surlara yakın alanlardaki ağaçlardan rüzgarla uçuşan polen ve tohumlar, Lefkoşa surlarının taşları arasında kök salıp büyümekte, büyümeye devam eden ağaçlar surların geleceğini büyük tehlike altına sokmaktadır.

  Sur duvarı çatlakları arasındaki bitki köklerinin genişlerken yarattığı basınç ile salgıladıkları sıvılar, çatlakları her geçen gün daha da genişletmektedir. Surların üzerindeki binaların da ağırlığı ilave edilince, surlar büyük tehlike altındadır. Bu nedenle, ciddi önlemlerin alınması kaçınılmazdır.

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