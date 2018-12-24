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Surlariçi çocuklarına yönelik "Yeni Yıl Etkinliği" düzenlendi

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun başta Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklar olmak üzere, tüm çocuklara yönelik olarak geliştirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” devam ediyor.
Surlariçi çocuklarına yönelik "Yeni Yıl Etkinliği" düzenlendi

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dezavantajlı bir bölge olan Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara yönelik olarak “Yeni Yıla Sevgiyle Girelim”  sloganı ile Halk Sanatları Vakfı  ve Afrodizyak Organizasyon’la işbirliğinde  bir etkinlik düzenlendi.

Halk Sanatları Vakfı’nın kullanımında bulunan Ayluga Kilisesi’nde Pazar günü 12.00-16.00  saatleri arasında gerçekleşen etkinlikte,  Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Haydarpaşa Mahallesi muhtarı Mesut Kazık, HASDER Halk Sanatları Vakıfı Koordinatörü Kani Kanol, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu , Kurucu Başkanı Ercan İbrahimoğlu, bazı yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklara çeşitli kuruşlar tarafından bağışlanan hediyeler  dağıtıldı. Ayluga Kilisesi Bahçesi’nde kurulan oyun alanında doya doya eğlenen çocuklara yemek ve meyve suyu ikramı da yapıldı.

FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ

KKTC Fenerbahçeliler Derneği “Bin çocuk Bin forma”   sloganı ile başlattıkları kampanya çerçevesinde etkinliğe destek verdi.

Kampanya çerçevesinde ilk formalar “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde etkinliğe katılan çocuklara dağıtıldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Burçin Ali Usta forma armağan ettikleri   çocuklardan, derslerinde başarılı olmaları için daha çok çalışma, öğretmenlerine, ailelerine ve büyüklerine saygılı birer çocuk olma sözü aldı.

Hiçbir karşılık beklemeden sadece çocuklara sporu sevdirmek ve onları sevindirmek adına bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Burçin Aliusta, “Gözlerimiz dola dola formalarımızı dağıttık. Duygusal anların olduğu ortamda, yüz kadar çocuğumuza Fenerbahçe formalarını hiçbir karşılık beklemeden teslim ettik. Kimisi belki de bu formalara hiç ulaşamayacaklarını düşünüyordu. Kimisi sadece hayalini kuruyordu. Bugün birçok çocuğun hayallerini gerçeğe çevirdik. Bizler bir kulübün temsilcileriyiz. Ama en önce bizler birer insanız. Bir sivil toplum örgütü olan derneğimiz bugün birçok kulüp dernek kurum ve kuruluşa örnek olacak bir kampanyanın başlangıcını yaptı. Bu çocuklar çok şeyi hak ediyor” dedi.

Aliusta, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülmekte olan “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi”ne destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da yaptığı konuşmada, Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi kapsamında Lefkoşa Surlariçi’ndeki ailelere yönelik olarak yürüttükleri eğitim  ve destek  çalışmalarına “Yeni Yıla Sevgiyle Girelim”  sloganı düzenledikleri etkinlikle devam ettiklerini söyledi.

Başta Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Kazık, HASDER Halk Sanatları Vakıfı Koordinatörü Kani Kanol, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve etkinliğe katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Karaokçu, Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi’ne destek veren kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği halinde yeni çalışmaları da kısa sürede hayata geçireceklerini vurguladı.

“Çocuklarımızı güçlendirdiğimiz oranda onlara sağlıklı bir yaşam yolunda ilerlemelerine olanak yaratabileceğimizin, bilinci ile hareket ediyoruz” diyen Karaokçu, Başbakan Tufan Erhürman’ın verdiği güçlü destekle, Komisyon olarak emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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