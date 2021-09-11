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“Surlariçi Öğrencileri Yaz Okulu Programı” tamamlandı

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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği “Surlariçi Öğrencileri Yaz Okulu Programı” tamamlandı.
“Surlariçi Öğrencileri Yaz Okulu Programı” tamamlandı

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği “Surlariçi Öğrencileri Yaz Okulu Programı” tamamlandı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin destekleriyle Yunus Emre Enstitüsü ve İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi koordinesinde yürütülen, temmuz ve ağustos ayları boyunca devam eden projeye 30’u aşkın ilköğretim öğrencisi katıldı.

8 hafta süren proje kapsamında, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde bilgisayar, İngilizce ve drama eğitimleri ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde ebru sanatı ile geleneksel Türk okçuluğu eğitimleri alan öğrenciler, her hafta film gösterimleri ve “Kariyer Buluşmaları” seminerlerine de katıldılar.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde dün düzenlenen Yaz Okulu programının kapanış törenine, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ülkü Kurukafa ile projede yer alan eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

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