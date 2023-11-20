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Sürpriz Gazze kararı! Doğu Akdeniz’e bir savaş gemisi daha!

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Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere tıbbi yardım sağlamak amacıyla helikopter gemisi Dixmude’nun Doğu Akdeniz'e gönderileceği duyuruldu.
Sürpriz Gazze kararı! Doğu Akdeniz’e bir savaş gemisi daha!

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Fransa, Doğu Akdeniz’e bir savaş gemisi daha gönderecek. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere tıbbi yardım sağlamak amacıyla helikopter gemisi Dixmude’nun Doğu Akdeniz'e gönderileceği duyuruldu.

Geminin hafta başında yola çıkacağı ve önümüzdeki günlerde Mısır'a varacağı belirtilen açıklamada, hafta başında ise 10 tondan fazla tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın Mısır’a gönderileceği ifade edildi.

Fransa’nın 23 ve 30 Kasım tarihlerinde Avrupa Birliği’nin Gazze Şeridi’ne tıbbi yardım sağlamak üzere düzenleyeceği uçuşlara katkıda bulunacağı aktarılan açıklamada, Fransa’nın Gazze Şeridi'nden acil bakıma ihtiyaç duyan yaralı ve hasta çocukları tahliye etmek üzere sivil ve askeri uçakları da bölgeye göndereceği belirtildi.

Fransa, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz’e bir helikopter gemisi daha konuşlandırmıştı.

Fransa, geçtiğimiz haftalarda Gazzelilere tıbbi yardım sağlamak için yaklaşık 60 yatağı ve iki operasyon bloğu bulunan Tonnerre adlı helikopter gemisini Doğu Akdeniz’e konuşlandırmıştı. Bu ayın başlarında Fransız uçakları, Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne 54 ton insan yardım ulaştırdı.

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