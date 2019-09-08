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‘Sürprizim var, gözünü yum’ dediği eşini bıçakladı

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‘Sürprizim var, gözünü yum’ dediği eşini bıçakladı
‘Sürprizim var, gözünü yum’ dediği eşini bıçakladı

Britanya’da bir adam, eşine sürpriz hazırladığını söyleyerek gözlerini yummasını istedikten sonra bıçakla boğazına vurdu.

Herald Publicist’in aktardığına göre, olay Shaun ve Lora Might çiftinin evinde meydana geldi. Akşam yemeği yendikten sonra Shaun eşine bir sürprizi olduğunu, bu yüzden gözlerini yumması gerektiğini söyledi. Lora, “Umarım köpek yavrusudur” dedi. Ama Shaun beklenmedik bir şekilde bıçakla eşinin boğazına darbe indirdi.

Shaun Might bıçak darbesinin hemen ardından acili çağırdı ve Lora hastaneye kaldırıldı. Doktorlar kadını kurtarmaya çalışırken Shaun tutuklandı.

Eşinin saldırısına rağmen Lora Might doktorların müdahalesi sayesinde kurtarılırken, Shaun Might ise ‘cinayete teşebbüs’ suçlamasıyla yargılanıyor.

Ön belirlemelere göre adam, olayın arifesinde işten çıkarılmıştı. Ev kredisini ödeyemeyeceğinden tedirgin olan Shaun eşini öldürdükten sonra intihar etmeyi planlıyordu.

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