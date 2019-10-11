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Suruç ve Nusaybin'e havanlı saldırılar: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti

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Suruç ve Nusaybin'e havanlı saldırılar: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti
Suruç ve Nusaybin'e havanlı saldırılar: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in Nusaybin ilçelerine düzenlenen havanlı saldırıda toplam dört sivil hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken, bugün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havanlı saldırı düzenlendi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmur ve oğlu hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin bölgede geniş güvenlik tedbiri aldığı belirtildi.

NUSAYBİN'DE ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İkinci saldırı haberi de Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinden geldi. Sputnik muhabirinin aktardığına göre Nusaybin'de akşam saatlerinde başlayan karşılıklı çatışmalar sırasında Yenituran mahallesi Eski Hamam sokağına patlayıcı madde düştü.

Çarşı merkezinde bulunan mahallede sivil yerleşim yerlerine isabet eden patlayıcı nedeniyle çok sayıda vatandaş yaralanırken, şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği sokakta bir evin balkonu yıkıldı. Panik yaşayan mahalle halkı evlerini terk etti.

Dün de Nusaybin merkezde evlere patlayıcı isabet etmiş ve 3 sivil vatandaş yaşamını yitirmişti.

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