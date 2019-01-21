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Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için son tarih ne zaman?

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Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı açıkladı
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için son tarih ne zaman?

Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
 

"21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın 5(1) (P) maddesi altında

Yapılan 30.11.2001 tarihli ve A.E. 753 sayılı Şoför Okulları ile ilgili esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü’nün 9 (7) C maddesi uyarınca Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için, müracaatların 25 Ocak 2019 mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğüne şahsen  yapılması gerekmektedir.

 

                       03.01.2019 tarihinde yapılan Sürücü Eğiticisi yazılı sınavında başarılı olan ve daha önceki yıllarda yapılan, Sürücü eğiticisi yazılı sınavında başarılı olup, uygulama sınavına katılamayan ve/veya katılıp başarılı olamayanlar tüm adaylar uygulama sınavına katılabileceklerdir.

 

Daha önceki yıllarda yazılı sınavda başarılı olup, uygulama sınavın katılmayanlar veya katılıp başarılı olamayanların aşağına talep edilen evraklarla birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir. ( Arşiv Tel:0392 6011563 / Son tarih 25 Ocak 2019 )

   1.Dilekçe

   2. Sağlık Kurulu Raporu

   3.Polis Genel Müdürlüğünden alınacak Karakter Belgesi

 

 Uygulama sınavına girecek olan şahısların hangi sınıftan sınava gireceklerse  o sınıfa ait  en az 3 (üç) yıllık sürüş ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Uygulama sınavları;

A sınıfı eğitmenlik için sınava gerecek olan eğitmen adayların en az 40 kişi ve üstü olan motorlu araç ile,

B sınıfı eğitmenlik için sınava girecek olan eğitmen adaylarının Birleştirilmiş motorlu araç ile (TIR) ile sınava gireceklerdir."

 

Dilekçeler incelendikten sonra uygulama sınavına girmeye hak kazananlar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı WEB sitesinde sınav tarihi ile birlikte ilan edilecektir.

 

Uygulama sınavına girecek tüm adaylara önemle duyurulur.

 

 

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