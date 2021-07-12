Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 15 Temmuz Perşembe Günü Yapılıyor

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, sürücü eğiticisi yazılı sınavının 15 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın 5(1) (P) maddesi altında Yapılan 30.11.2001 tarihli ve A.E. 753 sayılı Şoför Okulları ile ilgili esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü’nün 9 (7) C maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sınav, saat 14.00’te Yenikent Gönyeli’deki Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Okulu Müdürlüğü’nde yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların belirtilen yer ve saatte kimlik, ehliyet kartları ve son 3 günlük PCR testleri ile birlikte hazır olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, PCR testi olmayan adayların sınava alınmayacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, sınava 40 aday katılacak.