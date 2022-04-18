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Sürücü Yayaya Çarptı

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Sürücü Yayaya Çarptı
Sürücü Yayaya Çarptı

Bugün 12.00 raddelerinde Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı’nda bir araç dikkatsizliği sonucu yolda yaya olarak ilerleyen bir öğrenciye çarptı.

Yaralanan yaya, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Bugün saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa'da, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, John SMITH (E-83), yönetimindeki KWQ 851 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Maria ZORBA (K-18)'ya çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.(MHA)

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