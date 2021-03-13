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Sürücüler Dikkat!

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Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. 
Sürücüler Dikkat!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa- Karpaz Anayolunun, İskele Petek Pastanesi yakınlarında bugün saat 09:30’dan itibaren yol alt yapı kazı çalışmaları yapılacağından, çalışanlar süresince her iki yönden gelen sürücüler için trafik tek şerit halinde verilecektir.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. 

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