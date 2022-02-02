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Sürücüler Dikkat!

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Sürücüler Dikkat!
Sürücüler Dikkat!

Gönyeli ve Alayköy bölgelerinin artan enerji talebinin karşılanabilmesi amacı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından orta gerilim enerji nakil hattı tesis edilmesi projesi kapsamında çalışma yapılacak.

3-4-5 Şubat 2022 tarihlerinde, 09.00-16.00 saatleri arasında Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nun, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gidiş yönünde Yılmazköy birinci kavşağı ile Yılmazköy Üstgeçidi arası kalan kısmı trafik ve çalışma emniyeti açısından ulaşıma kapatılacak.

Çalışmalar süresinde, Güzelyurt’tan gelip Lefkoşa yönüne gidecek araçlar için ulaşım, Yılmazköy birinci kavşağından itibaren eski yol güzergahından sağlanacak.

Polisten yapılan açıklamada “Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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