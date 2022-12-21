Sürücüler dikkat!

KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yer alan Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi kapsamında, Haspolat – Güngör arası kesim, 20-30 Aralık arasında (10 gün) araç trafiğine kapatılacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, güzergâhın kapalı olduğu zaman hazırlanan krokideki alternatif güzergâhtan sağlanacak.

Açıklamada, bu yolları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.