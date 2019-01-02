  • BIST 90.853
  • Altın 219,359
  • Dolar 5,3017
  • Euro 6,0844
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Sürücüler dikkat! Boltaşlı'da köprü çöktü

» »
Sürücüler dikkat! Boltaşlı'da köprü çöktü
Sürücüler dikkat! Boltaşlı'da köprü çöktü

Karpaz bölgesinde devam eden aşığı yağışlardan dolayı bazı yerlerde yollar kapatılırken aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel baskınları nedeni ile Boltaşlı deniz yolunda bulunan köprü çöktü.

Bu yolu kullanan sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sürücülerin dikkatine! Bafra turizm bölgesi su altında01 Ocak 2019 Salı 13:51
  • İskele'de üvey anne dehşeti yaşandı, Bakanlık devreye girdi!29 Aralık 2018 Cumartesi 20:25
  • Karpaz'da gök kuşağı büyüledi27 Aralık 2018 Perşembe 16:46
  • Sel felaketine davetiye! (VİDEO-HABER)26 Aralık 2018 Çarşamba 16:32
  • En fazla yağış nereye düştü?26 Aralık 2018 Çarşamba 13:14
  • Noeli İskele'de denize girerek kutladılar25 Aralık 2018 Salı 13:11
  • İskele Ticaret Lisesi'nden büyük başarı20 Aralık 2018 Perşembe 17:01
  • "Metehan’da Denktaş’a arazi vermedik: Arazi talebi oldu ama onaylamadık”20 Aralık 2018 Perşembe 15:45
  • Dikkat bu bölgelerde elektrik kesintisi16 Aralık 2018 Pazar 21:05
  • Yedikonuk köyünde zeytin ağacı kestiler tutuklandılar16 Aralık 2018 Pazar 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti