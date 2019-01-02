Sürücüler dikkat! Boltaşlı'da köprü çöktü

Karpaz bölgesinde devam eden aşığı yağışlardan dolayı bazı yerlerde yollar kapatılırken aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel baskınları nedeni ile Boltaşlı deniz yolunda bulunan köprü çöktü.
Bu yolu kullanan sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Karpaz bölgesinde devam eden aşığı yağışlardan dolayı bazı yerlerde yollar kapatılırken aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel baskınları nedeni ile Boltaşlı deniz yolunda bulunan köprü çöktü.
Bu yolu kullanan sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
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