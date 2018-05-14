Sürücüler dikkat, LTB Yol Kapama Duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sürdürdüğü Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme projesi kapsamında 14 Mayıs Pazartesi, 15 Mayıs Salı ve 16 Mayıs Çarşamba günleri LTB 50. Yıl Fidanlığı’ndan Park Sokak’a kadar olan kısımda çember düzenleme çalışmaları yapılacaktır.

Söz konusu güzergah bugün (14 Mayıs Pazartesi) saat 12:00’den itibaren 16 Nisan Çarşamba günü çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin ilgili bölgede trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.