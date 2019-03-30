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Sürücüler Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı!

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Sürücüler Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı! Girne - Lefkoşa anayolu Boğaz Kavşağı trafiğe kapatıldı
Sürücüler Dikkat! O yol trafiğe kapatıldı!

Polis yaptığı duyuru ile aşırı yağışlar nedeniyle Girne - Lefkoşa anayolunda olan su birikmelerinden dolay Girne'den Lefkoşa yönüne gidiş Boğaz kavşağından itibaren trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polisin duyurusu şöyle: Sürücülerin Dikkatine: Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde ADF mobilya civarında yolda oluşan su taşkını nedeniyle, Girne'den Lefkoşa yönüne gidiş Boğaz kavşağından itibaren trafik akışına kapatılmıştır.

Girne yönünden gelen sürücüler için ulaşım Boğaz - Gönyeli Anayolundan sağlanmaktadır. Lefkoşa'dan Girne yönünde yol trafik akışında herhangi bir sıkıntı yok.

 

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