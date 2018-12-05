Sürücüler dikkat! Yoğun sis yüzünden görüş mesafesi azaldı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Lefkoşa-Girne Anayolu’nun Darboğaz Ciklos arası ve Girne-Değirmenlik ( Dağyolu) yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesi azalmıştır.
Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Lefkoşa-Girne Anayolu’nun Darboğaz Ciklos arası ve Girne-Değirmenlik ( Dağyolu) yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesi azalmıştır.
Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı
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