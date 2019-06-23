  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Sürücülerin dikkatine!

» »
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Atatürk Stadyumu karşısındaki Levent Motors kavşağı ile Merkezi Cezaevi kavşağı arasında kalan kısmın bugün araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi Bölgesi’ndeki Sanayi Caddesi’nde (Atatürk Stadyumu paralelindeki cadde) bugün altyapı çalışması gerçekleştirileceğinden sabah saat 08:30’da başlayıp gün boyu devam edecek çalışmalar süresince Atatürk Stadyumu karşısındaki Levent Motors kavşağı ile Merkezi Cezaevi kavşağı arasında kalan kısım araç trafiğine kapalı olacağı vurgulandı.

Açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB’nin sivrisinek ve haşere mücadelesi devam ediyor13 Haziran 2019 Perşembe 16:57
  • Marketten içkileri aldılar ödemeden gitmek istediler, polis tutukladı!13 Haziran 2019 Perşembe 13:19
  • Lefkoşa'da Ev Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar13 Haziran 2019 Perşembe 13:19
  • LTB'den zehir uyarısı12 Haziran 2019 Çarşamba 17:22
  • LTB'den British Culture College'e kapatma12 Haziran 2019 Çarşamba 16:40
  • Sürücülerin dikkatine! Bu yolda su birikintileri var!12 Haziran 2019 Çarşamba 15:08
  • Kayıp Şahıs Bulundu.12 Haziran 2019 Çarşamba 15:05
  • LTB Haspolat’daki atık suları değerlendiriyor12 Haziran 2019 Çarşamba 12:55
  • Harmancı: Özel gereksinimli bireylerimiz hem renklere hem hayata dokunuyorlar11 Haziran 2019 Salı 15:45
  • Çete savaşlarının yankıları sürüyor...Harmancı: İsim isim doğum tarihlerine kadar en üst makama belirttik11 Haziran 2019 Salı 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti