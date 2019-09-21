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Sürücülerin Dikkatine!

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Polis, yarın yapılacak olan bisiklet ve motosiklet drag yarışı nedeniyle Güzelyurt - Lefke çift şeritli çevre yolunun Güneşköy  Çemberi ile Doğancı Çemberi arasında kalan kısmı 05:00 - 20:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacağını duyurdu.
Sürücülerin Dikkatine!

Polis, yarın yapılacak olan bisiklet ve motosiklet drag yarışı nedeniyle Güzelyurt - Lefke çift şeritli çevre yolunun Güneşköy  Çemberi ile Doğancı Çemberi arasında kalan kısmı 05:00 - 20:00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Polisin duyurusu şöyle:

22 Eylül 2019 Pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından  düzenlenecek olan "KKTC Zamana Karşı" bisiklet yarışı ve hemen ardından Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek olan Motosiklet Drag Şampiyonası 2. Ayak yarışı nedeniyle söz konusu iki çember arası trafik akışına kapalı olacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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