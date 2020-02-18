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Sürücülerin Dikkatine

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Sürücülerin Dikkatine
Sürücülerin Dikkatine

Sürücülerin Dikkatine
19.02.2020 tarihinde, Girne - Lefkoşa Anayolunun, Boğaz Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki mesafede, KGYS sistemi çalışmaları kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağından dolayı saat 09:00'dan itibaren çalışma süresince, Lefkoşa gidiş yönünde trafik tek şeritten verilecektir.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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