Sürücülerin Dikkatine
19.02.2020 tarihinde, Girne - Lefkoşa Anayolunun, Boğaz Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki mesafede, KGYS sistemi çalışmaları kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağından dolayı saat 09:00'dan itibaren çalışma süresince, Lefkoşa gidiş yönünde trafik tek şeritten verilecektir.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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