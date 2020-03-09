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Sürücülerin dikkatine!

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Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!

İskele-Karpaz Anayolunun,Kalecik- Çayırova arası ve Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır.

Polis bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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