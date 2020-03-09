Sürücülerin dikkatine!

İskele-Karpaz Anayolunun,Kalecik- Çayırova arası ve Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır.
Polis bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
İskele-Karpaz Anayolunun,Kalecik- Çayırova arası ve Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır.
Polis bu güzergâhları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.