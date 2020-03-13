Sürücülerin Dikkatine!

Yoğun yağışlardan dolayı oluşan su taşkınlari nedeni ile Güzelyurt- Taşpınar anayolu trafik akışına kapatılmıştır.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göte Ulaşım Doğancı- Taşpınar anayolu üzerinden sağlanmaktadır.
Yoğun yağışlardan dolayı oluşan su taşkınlari nedeni ile Güzelyurt- Taşpınar anayolu trafik akışına kapatılmıştır.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göte Ulaşım Doğancı- Taşpınar anayolu üzerinden sağlanmaktadır.
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