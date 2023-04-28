Sürücülerin Dikkatine

30 Nisan Pazar günü;

07:00-16:00 saatleri arasında, Tatlısu’da, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından, Zambak Tatil Köyü Plajı-Tatlısu Kuzey Çevre Yolu-Kaplıca Otel-Tatlısu Köyü Çemberi yol güzergahında triatlon (Yüzme-Bisiklet-Koşu) yarışı,

07:30-13:00 saatleri arasında, Girne’de, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından, 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi Atatürk Anıtı Önü-Girne Şehir İçi-Girne Alsancak Çevre Yolu güzergahında yol koşusu (3 km, 10km ve 21km Girne Yarı Maratonu) gerçekleştirilecektir.

Triatlon Yarışı ve Yol Koşusu kapsamında belirtilen yol güzergahları üzerinde, sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek olup, geçilecek tüm kavşak ve çemberlerdeki trafik akışı polis tarafından yönetilerek gerektiğinde araç trafiğine kapatılacaktır.

Triatlon Yarışı ve Yol Koşusu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.