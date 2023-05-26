Sürücülerin Dikkatine!

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 28 Mayıs 2023 Pazar günü, 09:00-18:00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yol güzergahında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Serhatköy Alt Geçidi ile Mevlevi Çemberi arasındaki yol güzergahı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır. Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı ise, Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu üzerinden sağlanacaktır.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.