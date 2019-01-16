Sürücülerin dikkatine! Bu yollar su taşkınları nedeniyle kapatıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Bostancı’dan Taşpınar köyüne giden yolun, Taşpınar köy girişinde bulunan derenin taşması sonucu yol trafiğe kapatılmıştır.
Taşpınar köyüne ulaşım Doğancı’dan Taşpınar’a giden yol üzerinden sağlanmaktadır.
Güzelyurt-Lefke Anayolu’nun Cengizköy kavşağı ile Gemikonağı arasında kalan kısmı trafik akışına kapatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yol, Cengiz Topel Anıtı önlerindeki köprüde su taşkını nedeniyle sürüklenen dal ve sair atıkların temizlenmesi ve köprünün olası hasar görme ihtimaline karşı kapatıldı.
Ulaşım, Cengizköy- Çamlıköy-Lefke güzergâhından sağlanırken; sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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