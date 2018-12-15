Sürücülerin Dikkatine! Girne'de bazı yollar trafiğe kapandı

Girne Belediyesi sürücüleri uyardı.

İşte o açıklama;

Alsancak - Girne Çevre yolu üzerinde, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Çemberi ile Zeytinlik kavşağı arasında kalan güzergahta su hatlarındaki arızadan dolayı yapılan çalışmadan dolayı Alsancak yönünden gelen araçlar için yol trafik akışına kapatılmıştır. Alsancak yönünden gelen araçlar için ulaşım GAÜ çemberinden itibaren şehir içinden sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.