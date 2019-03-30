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Sürücülerin Dikkatine! İşte yolların son durumu

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İşte yolların son durumu...
Sürücülerin Dikkatine! İşte yolların son durumu

Lefkoşa-Girne yolunun bir bölümü su taşkını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Girne’den Lefkoşa’ya geliş için Gönyeli yolu kullandırılıyor.


Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde ADF mobilya civarında yolda oluşan su taşkını nedeniyle, Girne'den Lefkoşa yönüne geliş, Boğaz kavşağından itibaren trafik akışına kapatıldı.


Girne yönünden gelen sürücüler için ulaşım, Boğaz - Gönyeli Anayolundan sağlanıyor. Lefkoşa'dan Girne yönüne olan trafik akışında herhangi bir sıkıntı yok.

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yolun, Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısımındaki trafik akışı Mağusa geliş yönündeki şeritten gidiş geliş olarak tek şerit halinde sağlanıyor.

Polis, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica etti.

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