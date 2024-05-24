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Sürücülerin dikkatine... Polisten uyarı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü, Tırmanma Şampiyonasının 2. yarışını Karaağaç-Alevkayası Yolu’nda düzenleyecek.
Sürücülerin dikkatine... Polisten uyarı

Bu heyecan verici yarış, 12:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışın yapılacağı süre zarfında, Karaağaç-Esentepe kavşağı ile Alevkayası Piknik Alanı arasında kalan yol trafiğe kapatılacak. Bu nedenle, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.

Yarış süresince, kapatılacak yol güzergahını kullanacak sürücülerden hem kendilerinin hem de yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları önemle rica edildi.

 

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