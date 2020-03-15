Sürücülerin dikkatine! Sis var! Corona var zaten zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın!

Lefkosa-Güzelyurt anayolunun, Alayköy Çemberi ile Yılmazköy arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmıştır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Lefkosa-Güzelyurt anayolunun, Alayköy Çemberi ile Yılmazköy arasında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmıştır.
Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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